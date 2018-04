Actualidade

Um golo de Marega deu hoje a vitória ao FC Porto na visita ao Marítimo (1-0), em jogo da 32.ª jornada da I Liga de futebol, colocando os 'dragões' a um ponto do título.

Na visita aos Barreiros, onde não vencia desde 2012, o FC Porto teve que esperar quase até final para garantir a vitória, frente a um adversário reduzido a dez jogadores ainda na primeira parte, por expulsão do guarda-redes iraniano Amir Abedzadeh, aos 41. Nos insulares, Rúben Ferreira também foi expulso, aos 90+7.

A duas jornadas do final, o FC Porto passa a somar 82 pontos, mais cinco do que o Benfica e Sporting (ambos com 77), e precisa apenas de um ponto na receção de domingo ao Feirense para se sagrar campeão.