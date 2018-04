Actualidade

A seleção portuguesa estreou-se hoje da melhor forma no campeonato do Mundo de equipas em ténis de mesa, ao bater a Coreia por Norte, por 3-0, no torneio que está a decorrer em Halmstad, na Suécia.

Marcos Freitas, Tiago Apolónia e João Monteiro venceram os respetivos encontros e deixaram Portugal a lutar pelo apuramento no Grupo B, que conta ainda com Brasil, China, Rússia e República Checa.

O dia começou com Freitas a vencer Pi Choe em cinco sets (11-6, 11-3, 8-11, 10-12 e 11-6), seguindo-se o triunfo de Apolónia frente a Sin Hyok Pak, igualmente em cinco partidas (11-6, 9-11, 12-10, 3-11 e 11-6).