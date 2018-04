Actualidade

A Coreia da Norte vai adiantar os relógios e voltar a partilhar o mesmo fuso horário com os vizinhos do Sul, num gesto de reconciliação após a cimeira intercoreana, foi hoje anunciado.

De acordo com a agência oficial de Pyongyang KCNA, o líder norte-coreano, Kim Jong-un, prometeu unificar o horário no próximo sábado, uma decisão tomada após o encontro histórico com o Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, na sexta-feira.

A hora da Coreia do Norte vai avançar 30 minutos já no próximo sábado, dia 5 de maio.