Actualidade

O prazo para trocar nas tesourarias do Banco de Portugal as notas de 500 escudos chapa 12, que prescrevem no início de maio, termina hoje.

No dia 01 de maio, terça-feira, prescreve a nota de 500 escudos chapa 12, com efígie de Mouzinho da Silveira, que pode ser trocada por euros nas tesourarias do Banco de Portugal (em Braga, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Funchal, Lisboa, Ponta Delgada, Porto e Viseu) até hoje.

De acordo com o Banco de Portugal, a troca poderá também ser feita por correio registado, com valor declarado, caso não seja possível fazê-lo presencialmente.