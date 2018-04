Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, vai visitar a Coreia do Norte esta semana, anunciou hoje o Ministério.

A visita de Wang realiza-se na quarta e quinta-feira, na sequência de um convite do homólogo norte-coreano, de acordo com um comunicado. É a primeira vez desde 2007 que um chefe da diplomacia chinesa é convidado a entrar no território.

Na sexta-feira, a China elogiou os "resultados positivos" alcançados na cimeira presidencial entre o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e o Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in para promover a paz e a cooperação na península coreana, indicou a agência oficial Xinhua.