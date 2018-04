Actualidade

Organizações não-governamentais (ONG) acusaram hoje o Irão de estar a destruir valas comuns para esconder provas de assassínios perpetuados em 1988, durante a guerra com o Iraque.

Num relatório conjunto, a ONG Justice for Iran (Justiça para o Irão), com sede em Londres, e a Amnistia Internacional, chamaram a atenção para "as execuções em massa realizadas há quase 30 anos durante a guerra sangrenta entre o Irão e o Iraque (1980-1988)".

A missão da ONU no Irão recusou-se a comentar o relatório.