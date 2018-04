Actualidade

Mais de 60% dos sul-coreanos confia nas intenções da Coreia do Norte sobre a desnuclearização, depois da histórica cimeira intercoreana realizada na sexta-feira, de acordo com uma sondagem publicada hoje.

O inquérito publicado pela agência noticiosa sul-coreana Yonhap, realizado no mesmo dia do encontro histórico entre os líderes das duas Coreias, mostrou que 64,7% dos entrevistados acreditam nas intenções de Pyongyang em desnuclearizar o território e alcançar a paz na península.

Em contrapartida, 28,3% dos inquiridos disseram não confiar no regime norte-coreano, enquanto 7% não têm certezas, de acordo com as respostas de 500 pessoas que responderam ao inquérito.