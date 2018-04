Timor-Leste/Eleições

O líder histórico timorense Xanana Gusmão admitiu hoje que o processo de negociações com a Austrália sobre o ar de Timor, condicionou e condiciona a sua relação com os restantes líderes timorenses, tanto aliados como adversários.

Numa longa entrevista com a Lusa, em que contextualizou a atual situação política - o país tem eleições legislativas antecipadas a 12 de maio -, Xanana Gusmão criticou em particular o Tratado sobre Determinados Ajustes Marítimos no Mar de Timor (CMATS), assinado em 2006 pelo então primeiro-ministro Mari Alkatiri (Fretilin).

Em concreto, as críticas referem-se ao facto de Alkatiri ter aceite uma provisão do CMATS que remetia para dentro de 50 anos qualquer discussão sobre fronteiras marítimas, disse Xanana Gusmão, líder da Aliança de Mudança para o Progresso (AMP).