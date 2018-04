Actualidade

A Federação Portuguesa de Rugby (FPR) anunciou hoje a suspensão, com efeitos imediatos, do principal campeonato nacional da modalidade, na sequência dos incidentes ocorridos no sábado no jogo Direito-Agronomia, da meia-final da competição.

Em comunicado, a FPR indica que vai "formalizar, junto das autoridades policiais, queixa-crime contra incertos" no sentido de "responsabilizar criminalmente os responsáveis pelas cenas absolutamente lamentáveis e degradantes que se verificaram nas bancadas do campo da Tapada da Ajuda".

O organismo máximo do râguebi português manifesta também a intenção de "participar disciplinarmente contra todos os jogadores, treinadores e dirigentes, bem como contra os dois clubes (...) no sentido de serem aplicadas todas as medidas disciplinares aplicáveis em função dos factos que forem dados como provados".