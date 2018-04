Actualidade

Pelo menos 11 crianças morreram e outras 17 pessoas ficaram feridas, entre as quais cinco soldados romenos da NATO, num ataque suicida contra uma coluna das forças aliadas na província de Kandahar, no sul do Afeganistão.

O ataque ocorreu perto do aeroporto de Kandahar, cuja segurança está entregue ao contingente romeno da operação da NATO no país, explicou o governador da província, Said Aziz Ahmad Azizi.

"A coluna circulava junto à aldeia de Abdullh, perto do aeroporto, quando um bombista se fez explodir junto dos veículos, em torno dos quais se tinham juntado muitas crianças", disse, citado pela agência AFP.