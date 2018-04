Actualidade

O presidente executivo do Santander Totta disse hoje que no primeiro trimestre saíram do banco cerca de 50 trabalhadores, por acordo mútuo ou por reforma, e que houve seis fusões de balcões, recusando ter metas de redução de pessoal.

António Vieira Monteiro recusou haver despedimentos no banco e frisou que na política de balcões, o Santander não procedeu a alterações nem vai proceder, referindo que houve "fusões" e "integrações", já que atualmente o Santander "é um aglomerado de bancos".

"O que fazemos são fusões de balcões" e as reduções de pessoal "fazem-se por acordo ou por reformas", afirmou o presidente executivo do Santander na apresentação de resultados relativos ao primeiro trimestre, em Lisboa, garantindo que "não há plano de despedimentos".