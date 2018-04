Actualidade

O presidente executivo do Santander Totta disse hoje que é contra a proposta do Bloco de Esquerda que passa por refletir os juros negativos nos empréstimos à habitação, considerando que, se assim fosse, mais valia fecharem os bancos.

"Não concordamos" com a proposta que está no parlamento, afirmou António Vieira Monteiro, quando questionado pelos jornalistas na conferência de imprensa de apresentação dos resultados do Santander Totta relativos ao primeiro trimestre do ano.

"Se chegarmos a uma situação em que somos nós a ter que pagar o crédito quando do ponto de vista dos depósitos estamos proibidos de cobrar juros aos clientes, não percebo como é que podemos funcionar. Então, fechem os bancos", disse o presidente do Santander.