Actualidade

O CDS-PP na Madeira requereu hoje um debate potestativo para o secretário da Saúde do governo regional esclarecer a situação "inaceitável" dos reembolsos da ADSE aos beneficiários na região, anunciou o presidente daquela estrutura partidária.

"O CDS entregou esta manhã um pedido para debatermos com urgência a situação atual da ADSE na Madeira - um debate potestativo - porque pretendemos, de uma vez por todas, esclarecer esta atual situação que afeta 46 mil utentes do serviço que não têm, neste momento, benefício nenhum", disse António Lopes da Fonseca em conferência de imprensa no Funchal.

O líder e deputado centrista madeirense sublinhou que a "ASDE não traz benefícios aos utentes da região porque eles pagam tudo do seu bolso: consultas, exames de diagnóstico, cirurgias, próteses", salientando que esta situação "não acontece nos Açores e no continente"