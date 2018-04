Actualidade

O Banco de Portugal trocou 400,9 milhões de escudos em 2017, correspondentes a dois milhões de euros, mais 84% do que em 2016, mas notas da antiga moeda equivalentes a 106,3 milhões de euros ainda podem ser trocadas.

O relatório de emissão monetária de 2017 do Banco de Portugal, hoje divulgado, explica que o aumento das trocas de notas de escudo no ano passado ficou a dever-se ao fim do prazo de 20 anos para aceitar quatro das notas, que prescreveu no primeiro dia deste ano, mas algumas das antigas notas prescrevem só daqui a quatro anos, em 01 de março de 2022.

Em 2017, o Banco de Portugal trocou 137.428 notas de escudo de todas as denominações, no valor total de 2 milhões de euros, segundo aquele relatório, quando em 2016 tinha trocado 73.018 notas no valor de 1,1 milhões de euros.