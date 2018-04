Estoril Open

O tenista português João Domingues garantiu hoje a presença no quadro principal do Estoril Open, ao vencer o francês Corentin Moutet, segundo cabeça de série do 'qualifying', em três 'sets'.

Domingues, 207.º do mundo, superiorizou-se a Moutet, 136.º, por 6-4, 2-6, 6-3, em duas horas e 27 minutos.

Depois de no passado ter chegado à segunda ronda, João Domingues regressa ao quadro principal do Estoril Open, no qual estão também João Sousa, Gastão Elias, Pedro Sousa e Frederico Silva.