Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, disse hoje desconhecer qualquer demora no envio do novo embaixador angolano em Lisboa, afastando "qualquer anomalia" no processo de substituição do diplomata exonerado na semana passada.

"A República de Angola cumpriu o disposto nas convenções que regulam as relações diplomáticas entre países. Da nossa parte, também cumprimos. Não há nenhuma anomalia nem nenhum facto superveniente que eu tenha que assinalar, muito menos que comentar", afirmou hoje o chefe da diplomacia portuguesa, acrescentando: "São estes os factos que eu conheço e são estes os factos que contam".

Questionado pela Lusa sobre a pretensão das autoridades angolanas de deixarem vazia, para já, a cadeira da embaixada de Angola em Lisboa, após a saída do embaixador Marcos Barrica, segundo noticiou o Expresso, Santos Silva disse desconhecer isso.