Manter na vida adulta cinco hábitos saudáveis, relacionados com a dieta, exercício regular, peso, pouco álcool e nenhum tabaco, pode acrescentar mais de uma década de vida, indica um estudo hoje divulgado.

O estudo foi liderado por investigadores da Escola de Saúde Pública da universidade norte-americana de Harvard e concluiu que também as probabilidades de cancro ou doenças cardiovasculares descem consideravelmente.

Publicado hoje na revista académica Circulation, o estudo é a primeira análise abrangente do impacto da adoção de um estilo de vida saudável na expectativa de vida dos norte-americanos, que têm uma esperança de vida das mais baixas no grupo dos países desenvolvidos do mundo.