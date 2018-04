Actualidade

O hotel Monte Palace, nas Sete Cidades, Açores, que está encerrado há 27 anos, deverá abrir em 2021 como unidade hoteleira de cinco estrelas, mantendo a atual traça arquitetónica, anunciou hoje o grupo chinês Level Constellation.

Numa nota enviada à agência Lusa, a Level Constellation adianta que "submeterá brevemente ao município de Ponta Delgada o projeto do edifício, que visa manter o perfil arquitetónico existente".

A promotora imobiliária refere que o presidente do grupo chinês, Wen Yong, está de visita aos Açores, tendo agendado para hoje uma audiência com o vice-presidente do Governo Regional, Sérgio Ávila, a quem "deverá anunciar a abertura do novo hotel em 2021".