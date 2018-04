Incêndios

A Everjets assumiu hoje que foi a própria e não o Governo a denunciar o contrato de operação e manutenção dos helicópteros Kamov, exigindo em Tribunal Arbitral quase 40 milhões de euros ao Estado por incumprimento.

Alguns órgãos de comunicação social noticiaram no dia 28 de abril que o Estado iria "denunciar o contrato com a Everjets, à qual entregou a operação e manutenção de três helicópteros Kamov", uma vez que "as aeronaves estão paradas desde janeiro e a empresa já foi multada em cinco milhões de euros por incumprimento do contrato".

Confrontado nesse dia pelos jornalistas, na Lousã, distrito de Coimbra, o ministro da Administração Interna explicou que o incumprimento da empresa justifica a decisão de mobilizar "diferentes meios aéreos" de combate a incêndios.