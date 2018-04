Actualidade

A fábrica de conservas de Peniche South Atlantic, do grupo Cofaco, despediu cerca de meia centena de trabalhadores, denunciou hoje o sindicato, que admite queixar-se à Comissão Europeia e ao Ministério da Economia.

Mariana Rocha, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal (SINTAB), afirmou à agência Lusa que a fábrica "está a despedir trabalhadores", estando reduzida a 10 operários dos 60 com que iniciou a laboração em maio de 2016, no distrito de Leiria.

O vínculo laboral terminou na sexta-feira para os últimos trabalhadores a receber cartas de rescisão.