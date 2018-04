Actualidade

Cientistas sugerem que o apetite das bactérias por antibióticos pode ser a chave para a limpeza dos solos e água contaminados por estes medicamentos e para o combate à resistência bacteriana a tais fármacos, foi hoje divulgado.

Uma equipa de investigadores da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, quis perceber por que razão algumas bactérias que vivem no meio ambiente resistem aos antibióticos e, ao mesmo tempo, alimentam-se deles.

Segundo os autores do estudo, publicado na revista Nature Chemical Biology, a compreensão dos passos envolvidos na conversão de um antibiótico em alimento para as bactérias pode ajudar a encontrar um mecanismo para eliminar restos de antibióticos do solo e dos cursos de água e travar a disseminação da resistência bacteriana a estes fármacos.