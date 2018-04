Actualidade

A seleção feminina de Portugal registou hoje a terceira vitória em três jogos do grupo K do Campeonato do Mundo de ténis de mesa Halmstad2018, ao superar por 3-1 a Bulgária.

Portugal lidera o grupo em igualdade pontual com a Estónia e está muito perto do apuramento para a fase seguinte.

Já vencedora de Argélia, Macau e Argélia, a seleção lusa ainda jogará contra o Turquemenistão, na terça-feira, e a Estónia, na quarta-feira.