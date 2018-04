Actualidade

Os prejuízos da CP - Comboios de Portugal baixaram em 32,6 milhões de euros no ano passado para 112 milhões de euros, segundo o relatório e contas publicado hoje na Comissão do Mercado e Valores Mobiliários (CMVM).

A empresa pública de transporte ferroviário fechou o ano de 2017 com 122 milhões de passageiros transportados, mais 7,2 milhões do que no ano anterior (ou 6,3%), e cerca de 250 milhões de euros em rendimentos de tráfego, um aumento de 19,6 milhões de euros (8,5%).

"O crescimento do número de passageiros foi transversal a todos os serviços da empresa", segundo a CP.