Actualidade

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou hoje que o seu país dispõe de "provas concludentes" sobre um programa secreto iraniano para obter armas nucleares.

Netanyahu, um virulento crítico do acordo internacional sobre as atividades nucleares do Irão, exprimia-se na aproximação da data limite de 12 de maio, fixada pelo Presidente dos EUA Donald Trump, em que será decidida uma eventual denúncia por Washington do acordo concluído em 2015.

O primeiro-ministro israelita assegurou que o seu governo obteve "meia tonelada" de documentos secretos iranianos que provam a existência de um programa de armas nucleares.