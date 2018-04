Actualidade

O PCP defendeu hoje "uma avaliação mais abrangente" das ligações de sucessivos governos PSD, CDS e PS e grupos económicos no setor elétrico, na banca, correios, telecomunicações ou transportes.

Os comunistas não dizem diretamente que apoiam a audição do antigo ministro da Economia Manuel Pinho no parlamento, pedida pelo PSD, ou a criação da comissão de inquérito sobre o caso EDP, pelo BE, mas admitem que é preciso fazer uma avaliação política e continuar a "denúncia e combate às situações de subordinação do poder político ao poder económico".

No seguimento do caso de Manuel Pinho, que terá recebido dinheiro do grupo BES quando estava no Governo do PS, e "sem prejuízo da chamada do ex-ministro Manuel Pinho à Assembleia da República e da Comissão de Inquérito já anunciadas", o PCP pede uma "avaliação mais abrangente" em noutras além da energia.