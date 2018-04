Actualidade

A companhia aérea Sevenair requereu hoje a exclusão da concorrente Binter, que está à frente no concurso para a concessão da ligação aérea entre Funchal e Porto Santo, por "infração ao clausulado do caderno de encargos".

"Após consulta da proposta da Binter, na plataforma saphety, foram detetadas infrações ao clausulado do caderno de encargos e que devem conduzir à sua exclusão, sob pena de ilegalidade do futuro ato de adjudicação", refere em comunicado a Sevenair, que assegurou aquela ligação nos últimos três anos.

A Sevenair aponta ao júri do concurso público internacional, entre outras, a violação do número de frequências mínimas por parte da companhia aérea espanhola Binter em uma por dia, ou seja, 365 por ano, o que é "inferior ao mínimo de 517 frequências exigidas no caderno de encargos".