Actualidade

O Presidente da Palestina, Mahmoud Abbas, apelou hoje à retirada das crianças da fronteira entre a faixa de Gaza e Israel, palco dos confrontos entre manifestantes e as forças israelitas, que já causaram pelo menos 48 mortos.

"Mantenha os jovens longe da fronteira, longe deles, não queremos que eles sofram ferimentos", disse Mahmoud Abbas, referindo que apoia as "manifestações pacificas".

Quarenta e oito palestinianos foram mortos na faixa de Gaza desde o início, a 30 de março, dos protestos no âmbito da "marcha do retorno". A grande maioria foi atingida por balas de soldados israelitas colocados junto à barreira de segurança que separa Israel do enclave palestiniano.