Portugal fechou bem a jornada dupla de hoje no grupo B do Campeonato do Mundo de ténis de mesa, batendo a Rússia por 3-0 no jogo da tarde, após perder de manhã com o Brasil, também por 3-0.

O resultado deixa os portugueses muito bem encaminhados para se apurarem para a ronda seguinte do torneio, a decorrer em Halmstads, na Suécia.

Quando as seis equipas do grupo já estão com três jogos disputados, lidera a China, com seis pontos, seguida por Brasil e Portugal, com cinco. Já fora da zona de apuramento, aparecem Rússia e República Checa, com quatro pontos, e Coreia do Norte, com três.