Actualidade

O presidente da ADSE, Carlos Liberato Baptista, apresentou hoje a renúncia ao cargo por motivos pessoais, mantendo-se em funções até ser substituído, confirmou à agência Lusa fonte do Ministério da Saúde.

Segundo avançou o jornal Público, Carlos Liberato Baptista apresentou hoje a demissão do cargo que ocupava desde janeiro de 2017 no instituto que gere o sistema de assistência na doença dos funcionários e aposentados do Estado.

Fonte do Ministério da Saúde confirmou à agência Lusa a renúncia ao cargo do presidente do conselho diretivo da ADSE, acrescentando que Carlos Liberato Baptista alegou razões pessoais, que foram aceites pelo ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes.