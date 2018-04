Actualidade

A representante para a Política Externa da União Europeia, Federica Mogherini, afirmou hoje que as alegações do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, não parecem comprovar que o Irão está a violar o acordo nuclear assinado em 2015.

Federica Mogherini disse, numa primeira reação às declarações do primeiro-ministro israelita, sobre o programa nuclear do Irão, que o que viu "nos primeiros relatórios" é que Benjamin Netanyahu "não colocou em questão a conformidade do Irão" para com o acordo.

A responsável pela diplomacia europeia salientou que, "em primeiro lugar e acima de tudo", deve ser a Agência Internacional de Energia Atómica a avaliar se o Irão está a cumprir o acordo, explicando que esta é a "única organização internacional imparcial que está encarregada de monitorizar os compromissos nucleares do Irão".