O grupo Parpública obteve um lucro de 159 milhões de euros em 2017, ligeiramente superior ao registado no final do ano anterior, foi hoje divulgado.

No relatório e contas de 2017 publicado hoje na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), "o desempenho económico e financeiro das empresas que integram o grupo Parpública foi em 2017 globalmente bastante positivo, tendo sido alcançado um resultado líquido consolidado positivo de 159 milhões de euros, superior ao registado no ano anterior", que tinha sido de 153 milhões de euros.

Apesar da melhoria do lucro, a Parpública destaca como "facto mais marcante 2017" a "significativa redução do nível de endividamento do grupo em mais de 1.250 milhões de euros".