Actualidade

A República Dominicana estabeleceu relações diplomáticas com Pequim e rompeu os laços diplomáticos com Taiwan, anunciou na segunda-feira à noite o Governo da ilha das Caraíbas.

"Anunciamos à nação dominicana que decidimos estabelecer relações diplomáticas com a República Popular da China, com a convicção de que esta decisão será extraordinariamente positiva para o futuro do nosso país", declarou o executivo, em comunicado.

O acordo foi formalizado em Pequim, na segunda-feira, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros dominicano, Miguel Vargas.