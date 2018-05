Actualidade

O Presidente timorense comprometeu-se hoje a trabalhar com o Governo para promover novas políticas económicas que fomentem o emprego e melhorem a inclusão social, ultrapassando os atuais desafios políticos que o país enfrenta.

"Vivemos, atualmente, um momento especial com grandes desafios económicos, porque não temos Orçamento de Estado aprovado. Para prosseguir políticas de desenvolvimento nacional, o Estado precisa de investir no apoio à economia e no desenvolvimento de um mercado social, com apoio a campos de trabalho", afirmou Francisco Guterres Lu-Olo.

"Precisamos da participação de todos os trabalhadores da nossa terra. Temos de pôr em prática novas políticas para aumentar a oferta de trabalho", defendeu.