Histórias, cinema, música e poesia são algumas das atividades que, a partir de quarta-feira, assinalam em Díli a Semana da Língua Portuguesa, num programa que envolve várias organizações e programas portugueses e timorenses.

Os eventos, que decorrem até sábado, começam com uma exposição sobre as "conquistas, desafios e alianças" no ensino da língua portuguesa, patente no Centro Cultural Português, que faz parte da Embaixada de Portugal em Díli.

A abertura da jornada contará com um espetáculo de música e poesia da Escola Portuguesa Ruy Cinnati, da Universidade Nacional Timor Lorosa'e (UNTL), do Seminário Menor de Nossa Senhora de Fátima e do CAFE (Centro de Aprendizagem e Formação Escolar), a escola de referência da capital timorense.