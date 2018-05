Actualidade

O governo dos Estados Unidos adiou por 30 dias a imposição das novas tarifas sobre as importações de aço e alumínio para os países da União Europeia (UE), México e Canadá, anunciou na segunda-feira a Casa Branca.

"A administração [do Presidente norte-americano, Donald Trump ] estendeu as negociações com o Canadá, o México e a UE por mais 30 dias. Em todas as negociações, o governo concentra-se em cotas que restrinjam as importações e protejam a segurança nacional", lê-se no comunicado.

Na semana passada, a chanceler alemã, Angela Merkel, e o Presidente francês, Emmanuel Macron deslocaram-se a Washington com o objetivo de tentar convencer Trump a tornar permanente a exceção da UE na aplicação das tarifas alfandegárias, de 25% para as importações de aço e de 10% para as de alumínio.