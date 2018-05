Actualidade

A execução orçamental das contas públicas timorenses foi de 67,7% nos primeiros quatro meses do ano, de acordo com dados publicados no Portal da Transparência do Governo de Timor-Leste.

O mesmo portal mostrou terem sido gastos 282,4 milhões de dólares (cerca de 234 milhões de euros) entre janeiro e final de abril.

Os dados do Ministério das Finanças timorense confirmaram "o aperto" das contas públicas desde o início do ano, com o executivo a trabalhar em regime duodecimal, que ainda vai ser aplicado durante vários meses, até à formação do novo Governo e aprovação do orçamento.