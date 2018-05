1.º Maio

A CGTP comemora hoje o Dia do Trabalhador com manifestações e festividades em cerca de 40 localidades do país, enquanto a UGT centra a celebração em Figueiró dos Vinhos, uma das localidades mais afetadas pelos incêndios de 2017.

Sob o lema "lutar pelos direitos, valorizar os trabalhadores", no 1.º de Maio, a intersindical liderada por Arménio Carlos, a CGTP, tem previstas manifestações, concentrações, convívios e iniciativas culturais, desportivas e lúdicas em várias cidades do país.

O dirigente da CGTP João Torres disse recentemente à agência Lusa que "há bom ambiente e sinais positivos de que haverá boa participação e grandes manifestações em todos os locais em que se realiza esta jornada".