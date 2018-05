Actualidade

Os migrantes recém-chegados à fronteira entre o México e os Estados Unidos começaram a entregar-se às autoridades para pedir asilo no país, num claro desafio à administração de Donald Trump.

De acordo com a agência de notícias Associated Press, alguns membros da caravana proveniente do México, que chegaram na segunda-feira à fronteira com os Estados Unidos, já submeteram o pedido de proteção junto dos responsáveis da fronteira mais movimentada do país, contrariando o aviso de que a infraestrutura teria atingido a sua capacidade.

A agência de alfândegas e proteção de fronteiras dos EUA não divulgou quantos processos foram admitidos até ao final do dia de segunda-feira, mas o organizador do projeto Pueblo Sin Fronteras, Alex Mensing, deu conta de pelo menos oito.