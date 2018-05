Actualidade

O arquiteto Fernando Maia Pinto é o autor e primeiro subscritor de uma candidatura do prédio Coutinho, em Viana do Castelo, a imóvel de interesse público por considerar ser um "dever cívico" impedir a prevista demolição do edifício.

"A demolição é um absurdo que espoletou o dever cívico inteligente de manter o Coutinho como prédio habitacional", afirmou hoje à agência Lusa o arquiteto formado pela Escola de Belas Artes da Universidade do Porto.

O edifício de 13 andares, que já chegou a ser habitado por 300 pessoas, está situado em pleno centro histórico da cidade e tem demolição prevista desde 2000, ao abrigo do programa Polis, para ali ser construído o novo mercado municipal.