Actualidade

O Governo neozelandês anunciou hoje que pretende aplicar impostos sobre vários produtos importados através de lojas 'online', uma medida que muitos apelidaram já de "imposto Amazon".

O ministro das Finanças, Stuart Nash, anunciou que o governo planeia acabar com a legislação que permite às pessoas comprar itens do estrangeiro a baixo custo, sem que tenham de pagar o imposto de 15% sobre as mercadorias vendidas nas lojas da Nova Zelândia.

De acordo com o ministro, este novo sistema, se aprovado pelos legisladores, poderá entrar em vigor a partir de outubro de 2019.