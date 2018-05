Actualidade

O primeiro-ministro cabo-verdiano, José Ulisses Correia e Silva, perspetivou hoje um novo ciclo nas relações entre Angola e Cabo Verde, que passam a estar nível de uma parceria estratégica.

O governante falava aos jornalistas, no aeroporto internacional 04 de Fevereiro, em Luanda, no final de uma visita oficial a Angola que iniciou no sábado e que envolveu, na segunda-feira, conversações oficiais entre os dois governos, no palácio presidencial.

"Faço um balanço muito positivo. Nós tínhamos a intenção de elevar o nosso nível de relações com Angola, colocando-o ao nível de uma parceria estratégica, quer dizer ir além daquilo que tem sido a cooperação tradicional. Isto refletiu-se em algumas decisões importantes", disse José Ulisses Correia e Silva.