Actualidade

O orçamento para a constituição dos Centros de Apoio à Vida Independente é baixo e não permite o estipulado por lei, considera o Centro de Vida Independente, sublinhando esta como a principal reivindicação da vigília de quarta-feira.

O Centro de Vida Independente organiza esta semana uma vigília de 77 horas e uma marcha para chamar a atenção para a vida independente e os direitos das pessoas com deficiência e das suas famílias, com a vigília a decorrer entre as 15:30 de quarta-feira e as 20:30 de sexta-feira, dia em que se realiza a marcha.

Em declarações à agência Lusa, um dos membros da direção do Centro de Vida Independente explicou que as reivindicações relativas à vida independente são "novas, urgentes e emergentes" e criticou o valor de 1,4 milhões de euros definido para a constituição de cada Centro de Apoio à Vida Independente (CAVI).