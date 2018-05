Sarampo

As autoridades de saúde têm em investigação 28 casos de sarampo no surto da região Norte, mas há mais de 15 dias que não se regista nenhum novo caso confirmado.

Segundo um boletim da Direção-geral da Saúde (DGS) datado de segunda-feira, há 28 casos em investigação. Dos 109 casos confirmados, todos os doentes estão curados.

Do total de casos confirmados, apenas um foi em crianças e a maioria (quase 80%) afetou profissionais de saúde e sobretudo com ligação ao hospital de Santo António, no Porto.