Actualidade

As coreias do Norte e do Sul anunciaram hoje o desmantelamento dos altifalantes instalados na época da Guerra Fria para difusão de propaganda junto à fronteira.

O anúncio aconteceu no dia em que o Presidente da Coreia do Sul pediu à Organização das Nações Unidas (ONU) que verifique o plano dos norte-coreanos para o encerramento do local dos testes nucleares, segundo a agência de notícias norte-americana Associated Press (AP).

A retirada de dezenas de altifalantes estava prevista no acordo de reconciliação assumido pelos líderes das coreias, no encontro da última sexta-feira.