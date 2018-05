Actualidade

Um incêndio que deflagrou na madrugada de hoje destruiu um laboratório de microbiologia do Hospital de São João, no Porto, mas os bombeiros evitaram que as chamas alastrassem a outros departamentos, disse à Lusa fonte dos Sapadores.

De acordo com a fonte, "não houve necessidade de proceder à evacuação de nenhuma enfermaria" porque "as chamas ficaram confinadas ao laboratório".

O alerta de incêndio, cujas causas ainda não são conhecidas, foi dado às 03:13 e foi dado como extinto cerca das 04:45.