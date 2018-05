Actualidade

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) reiterou hoje "não haver qualquer indicação credível de atividades no Irão relacionadas com o desenvolvimento de armas nucleares após 2009".

Um porta-voz da AIEA afirmou à agência de notícias francesa France Press que o conselho declarou "que concluíram a revisão da questão", após o relatório apresentado em dezembro de 2015.

A França pediu hoje ao Irão "cooperação total" e transparência após as revelações do primeiro-ministro de israelita, Benjamin Netanyahu, sobre o alegado programa nuclear secreto, que, na opinião dos franceses reforça a pertinência do acordo alcançado em 2015.