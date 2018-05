Actualidade

Japão, Coreia do Sul e China reúnem-se no dia 09 de maio na primeira cimeira trilateral em mais de dois anos, encontro que pretende maior cooperação para alcançar a desnuclearização do regime norte-coreano.

Segundo o executivo de Seul, no encontro vão participar o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, o Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, e o primeiro-ministro chinês, Li Kegiang.

A reunião pretende "aprofundar a situação regional e internacional no nordeste asiático", incluindo o processo de desnuclearização da península da Coreia.