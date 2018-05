Actualidade

A administração do Hospital de São João do Porto afirmou que o incêndio ocorrido hoje de madrugada destruiu quatro salas do laboratório de microbiologia, mas não afetará a prestação de análises a todos os doentes.

Em comunicado, a administração do hospital esclarece que "está totalmente assegurada a prestação de análises da microbiologia a todos os doentes do Centro Hospitalar São João, através do rearranjo de algumas áreas do [...] Serviço de Patologia Clínica e da colaboração da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e do Instituto Português de Oncologia do Porto".

"Esta noite, pelas 03:00, ocorreu um foco de incêndio no Laboratório de Microbiologia do Serviço de Patologia Clínica do Centro Hospitalar São João, que foi rapidamente contido, com a intervenção de bombeiros", refere a administração do São João.