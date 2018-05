Estoril Open

O tenista português Frederico Silva foi hoje eliminado na primeira ronda do Estoril Open, ao perder com o espanhol Ricardo Ojeda Lara, em dois 'sets'.

Convidado pela organização, 'Kiko', 263.º do mundo, não conseguiu repetir a presença na segunda ronda de 2017 e perdeu com Ojeda Lara, 206.º e que vinha da fase de qualificação, por 6-4, 7-5, em uma hora e 38 minutos.

Na próxima ronda, o espanhol, que tinha afastado João Monteiro na última ronda do 'qualifying', vai jogar com o vencedor do encontro entre o argentino Leonardo Mayer, sétimo cabeça de série, e o chileno Nicolas Jarry.