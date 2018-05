1.º Maio

Centenas de pessoas estão esta tarde reunidas na praça do Martim Moniz, em Lisboa, para assinalar o Dia do Trabalhador, no tradicional desfile da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP), que termina junto à Alameda.

Sob o lema "Lutar pelos direitos, valorizar os trabalhadores", no 1.º de Maio, a intersindical liderada por Arménio Carlos tem previstas manifestações, concentrações, convívios e iniciativas culturais, desportivas e lúdicas em várias cidades do país. Em Lisboa, o desfile arranca no Martim Moniz e termina na Alameda D. Afonso Henriques, com intervenções sindicais.

No Martim Moniz estão já centenas de pessoas de todas as idades, alguns dos quais a título individual e outros a representar sindicatos, de profissões como os professores, bancários e das áreas da indústria, dos serviços, entre outros.